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В Дании планируют запретить одноразовые пакеты

В Дании планируют запретить одноразовые пакеты

Правительство Дании планирует запретить по всей стране использование одноразовых целлофановых пакетов, передает Сегодня.

Правительство включило запрет на одноразовые целлофановые пакеты в план борьбы с пластиковым мусором. Вскоре пакеты пропадут из супермаркетов, а также из служб доставок еды, в том числе фастфуда.

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В некоторых регионах страны пакеты уже запрещены.

По материалам Сегодня
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