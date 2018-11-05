Еще в одной стране ограничили использование пластика

Государственный комитет по контролю загрязнения окружающей среды штата Керала (KSPCB) запретил использование пластика во всех основных туристических районах провинции.

68 мест, популярных среди туристов, будут обходиться без изделий из поливинилхлорида. Запрет также охватывает пляжи и водопады провинции.

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Как гласит распоряжение комитета, запрет предусматривает поставку, хранение, транспортировку, продажу и использование изделий из пластмассы. Нарушителям грозит штраф и конфискация запрещенных предметов. Не разрешено использовать пластиковые и одноразовые пакеты, баннеры, тарелки, стаканы, соломинки, ложки, бутылки. За украшения публичных мест декорациями из пенополистирола и полипропилена также будут наказывать.

Исключение составили пластиковые ручки и плащи.

Еще одной мерой экологического наблюдения будет государственный контроль загрязнения воздуха.

«Несмотря на то, что воздух в Керале не самый загрязненный, мы намерены улучшить показатели и следить за экологической обстановкой в провинции», – заявили представители госкомитета штата Керала.