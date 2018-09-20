В Калифорнии ограничили использование пластиковых соломинок в ресторанах

Калифорния станет первым американским штатом, где будет ограничено использование в ресторанах пластиковых соломинок. Соответствующий закон утвердил губернатор Калифорнии Джерри Браун.

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Закон вступит в силу в 2019 году и не коснется фаст-фудов. По новой норме в ресторане запрещается подавать напитки с соломинкой, пока сам клиент ее не попросит. Тем калифорнийским ресторанам, которые после двух предупреждений продолжат нарушать новую норму, будет грозить штраф до $300. За соблюдением закона будут следить инспекторы из Министерства здравоохранения.

Демократы, которые поддержали данное ограничение, считают, что принятие этого закона является шагом к уменьшению загрязнения океана.

Губернатор Калифорнии, который называет вопросы экологии одними из приоритетных, отметил, что из-за пластика, сбрасываемого в океан, гибнут киты и рыбы, а также он отравляет пищу и водные ресурсы.

«Пластик помог нашему обществу развиться, но наша безрассудная страсть к использованию одноразовой продукции привела к катастрофическим последствиям. Пластик во всех его формах — трубочка, бутылка, пакеты и так далее — душит планету», — заявил Браун.