Дорожников в Украине могут обязать устанавливать противоослепляющие экраны на трассах

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В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывают новые государственные строительные нормы, которыми предлагается обязать устанавливать противоослепляющие экраны на разделительных полосах трасс.
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«Они устанавливаются на разделительных полосах, чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей. По статистике, в странах Европы после установки таких экранов количество аварий на дорогах снизилось в среднем на 25%», – сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
В настоящее время данная инициатива министерства находится на стадии разработки и обсуждения, однако после ее утверждения такие противоослепляющие экраны будут обязательно устанавливать на новых дорогах и во время реконструкции и ремонта трасс.
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