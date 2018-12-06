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Дорожников в Украине могут обязать устанавливать противоослепляющие экраны на трассах

Дорожников в Украине могут обязать устанавливать противоослепляющие экраны на трассах

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывают новые государственные строительные нормы, которыми предлагается обязать устанавливать противоослепляющие экраны на разделительных полосах трасс.

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«Они устанавливаются на разделительных полосах, чтобы свет от встречного транспорта не ослеплял водителей. По статистике, в странах Европы после установки таких экранов количество аварий на дорогах снизилось в среднем на 25%», – сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

В настоящее время данная инициатива министерства находится на стадии разработки и обсуждения, однако после ее утверждения такие противоослепляющие экраны будут обязательно устанавливать на новых дорогах и во время реконструкции и ремонта трасс.

По материалам hromadske.tv
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