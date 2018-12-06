Mastercard разрабатывает систему анонимных транзакций в блокчейне

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Компания Mastercard подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на технологию, целью которой является сохранение анонимности при совершении транзакций в блокчейне, пишет Сегодня.
Суть метода в том, что “пользователь будет только перечислять и получать средства от небольшого числа адресов, которые также будут вовлечены в значительное количество транзакций с различными пользователями, обеспечивая таким образом безопасность данных”.
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Суммы транзакций также могут быть скрыты за счет использования многочисленных переводов от нескольких адресов.
В патенте говорится, что некоторые владельцы криптовалют надеются сохранить анонимность во время совершения транзакций. Однако данные адресов в блокчейне можно проанализировать и тем самым вычислить владельца кошелька или узнать о его местонахождении либо интересах. Технология Mastercard усложнит анализ адресов в блокчейне, отмечается в заявке.
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