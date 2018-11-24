Почему падают криптовалюты — 5 причин от NYT

Издание The New York Times выбрало 5 событий и трендов, которые могли сказаться на резком снижении курса основных криптовалют.

Отсутствие регуляции инфраструктуры и обменников

Большинство криптовалютных торгов проходят за пределами США при отсутствии регуляторного надзора. Это дает больше свободы инвесторам, но сопряжено с рисками.

Регуляторное давление

Там, где власти все-таки добрались до надзора за криптовалютным рынком, ситуация развивается не лучшим образом.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала выписывать штрафы компаниям, которые нарушали правила обращения с ценными бумагами во время ICO — первичного выпуска токенов. В ноябре SEC оштрафовала две таких фирмы на $250 000 и заставила их признать токены ценными бумагами, со всеми вытекающими обязательствами.

Криптовалютами руководят разработчики — это не всегда хорошо

В NYT обращают внимание на серию хардфорков — разделения блокчейна основных криптовалют. Так, сначала от Bitcoin, из-за разногласий внутри комьюнити, в прошлом году отделился Bitcoin Cash.

Частые хардфорки поставили под сомнение одно из ключевых качеств криптовалют — их ограниченность.

Криптовалюты должны были решить реальные проблемы. Этого не случилось

Считалось, что биткоин облегчит мгновенные трансграничные денежные переводы. Ethereum должен был связать вместе миллионы компьютеров со всего мира. Так и сотни других токенов создавались с благими намерениями. Однако технические ограничения затормозили повседневное использование криптовалют — а устраняют ограничения слишком медленно.

Правительства могут заняться криптовалютами — и лучше справятся с их регулированием

Директор-распорядитель МФВ Кристин Лагард в ноябре прочитала речь о том, почему государственным центробанкам стоит присмотреться к выпуску собственных электронных денег. Они способны облегчить существующие платежные системы.

В то же время государственное управление позволит снизить градус недоверия к таким деньгам. Эти заявления могли существенно остудить интерес к существующим, негосударственным токенам.