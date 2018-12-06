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Парубий подписал закон об увеличении расходов на выплату пенсий в бюджете-2018

Парубий подписал закон об увеличении расходов на выплату пенсий в бюджете-2018

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал законопроект №9369 “О внесении изменений в закон “О государственном бюджете Украины на 2018 год”.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Подчеркнем, что закон предусматривает увеличение расходов на выплату пенсий на 10 777,6 млн гривен (по общему и специальному фонду).

Кроме того, на выплату доплат за работу в зоне отчуждения, обеспечение своевременной выплаты ежегодного и дополнительного отпусков по бюджетной программе “Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” будет направлено 227,4 млн гривен; а на продолжение модернизации антарктической станции “Академик Вернадский”, проведение ремонта существующих и создание новых объектов инфраструктуры – 27,6 млн гривен.

Отметим также, что в связи с введением военного положения предусматривается перераспределить средства на увеличение финансирования оплаты труда для Вооруженных сил – на 300 млн гривен, для сотрудников прокуратуры – на 100 млн гривен, для сотрудников Службы безопасности Украины – на 65 млн гривен.

По материалам РБК-Украина
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