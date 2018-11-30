Инфляция VS пенсии и зарплаты: что растет быстрее

На 1 января 2018 года средний прожиточный минимум в Украине составлял 1700 грн. С 1 июля он повысился до 1777 грн, а с 1 декабря – до 1853 грн.

Таким образом, пишет “Сегодня”, за год этот показатель вырос на 153 грн, или на 9%.

Рост прожиточного минимума был запланирован на уровне инфляции, которая, как ожидалась, составит в 2018 году те же 9%. Однако к осени стало ясно, что удержать инфляцию в плановых рамках не удастся. В частности, Нацбанк в инфляционном отчете за III квартал ухудшил прогноз по инфляции за год с 8,9 до 10,1%.

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По данным Госстата, с начала года до 1 ноября инфляция в Украине составила всего 7,4%. Но, как правило, к концу года рост цен ускоряется, так что за два последних месяца плохие “предсказания” Нацбанка вполне могут оправдаться.

Если по итогам года инфляция составит 9%, это будет означать, что материальное положение украинцев, которые живут только на социальные выплаты, за год не стало ни лучше, ни хуже. Осталось на уровне прошлогоднего.

Если же инфляция превысит прогнозный показатель бюджета (9%), придется признать, что материальное положение получателей социальных выплат за год немного ухудшилось.

Напомним, от размера прожиточного минимума зависят такие социальные выплаты, как минимальная пенсия, пенсия по инвалидности, алименты, пособие по безработице и др.

Однако, если говорить о пенсиях, то размер прожиточного минимума важен только для тех пенсионеров, кому пенсии назначаются впервые. Если же человек получает пенсию давно, его пенсия не растет вместе с прожиточным минимумом, а индексируется по другой формуле.

В 2018 году, правда, рост средних пенсий также отстает от уровня инфляции. Например, по итогам трех кварталов 2018 года инфляция составляла 5,6%, а средняя пенсия (вместе с целевой денежной помощью) с начала года выросла только на 3,9% (с 2480,46 грн на 1 января до 2576,89 на 1 октября).

По данным Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума в ценах сентября (по состоянию на 1 октября) равнялся 3252 грн на человека. В том числе для неработающих граждан – 2736 грн. В ценах октября (это самые свежие имеющиеся данные) средний реальный прожиточный минимум составлял 3285 грн, а для пенсионеров – 2766 грн.

Таким образом, получается, что и минимальная, и средняя пенсия в Украине еще ниже реального прожиточного минимума.

Даже повысившаяся с 1 декабря минимальная пенсия – 1497 грн – составляет только 54% от реального прожиточного минимума для пенсионеров за октябрь. А средняя пенсия должна вырасти еще на 7%, чтобы достичь размера реального прожиточного минимума.

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