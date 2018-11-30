Президент рассказал, когда средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч

В первом квартале 2019 года в Украине средняя заработная плата может вырасти до 10 тысяч гривен. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на встрече с представителями деловых кругов в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, по мнению Президента, главной целью является детенизация заработных плат.

“Глава государства также отметил важность детенизации заработных плат. По его словам, в первом квартале 2019 года Украина имеет все шансы установить среднюю зарплату на уровне 10 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

Также Президент отметил, что такие темпы роста зарплат должны сохраняться, чтобы выиграть в конкуренции за рабочую силу.

Кроме того, как считает Президент, на данный момент важно, чтобы люди не уезжали за рубеж, а для этого необходимо повышать оплату труда и его производительность внутри страны.

“С одной стороны, это защита с точки зрения безопасности. С другой стороны, это защита с точки зрения уровня жизни. Это не только платежеспособный спрос, а это восстановление справедливости. Тогда, когда у меня спрашивают, что делать сейчас, когда вследствие якобы открытия границ большое количество украинцев выезжает на работу за рубеж, я всегда отвечаю, что есть два пути: вернуться в СССР и установить “железный занавес” или повысить зарплату вместе с производительностью труда внутри страны”, – убежден Порошенко.