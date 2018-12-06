"Укртрансгаз" запустил газоизмерительную станцию "Берегово" в тестовом режиме

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Оператор газотранспортной системы компания “Укртрансгаз” запустил пограничную газоизмерительную станцию (ГИС) “Берегово” в тестовом режиме после капитальной реконструкции.
Об этом говорится в сообщении “Укртрансгаза”.
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Целью тестирования является проверка определения объемов и физико-химических показателей природного газа, транспортируемого через станцию в Венгрию.
После тестирования будет проведена оценка соответствия автоматизированной системы учета газа требованиям технического регламента законодательно регулируемых средств измерительной техники. После проведения указанных процедур совместно с представителями смежной газотранспортной системы FGSZ (Венгрия) и ОАО “Газпром” (Россия) станция будет принята в опытно-промышленную эксплуатацию.
В коммерческую эксплуатацию объект планируется ввести в 1 квартале 2019 года.
Реконструкция станции началась в 2017 году, а инвестиции в проект составили более 190 млн гривен собственных средств компании.
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