Украина сжигает "зимний" газ: запасы в хранилищах снизились

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Запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины сократились на 72,21 млн куб. м, до 15,74 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы страны, госкомпании “Укртрансгаз”.
Таким образом, ПХГ заполнены на 50%.
За последние отчетные сутки газ в хранилища не закачивался. При этом Украина импортировала из Словакии 7,34 млн куб. м, из Венгрии – 6,57 млн куб. м и из Польши – 1,41 млн куб. м газа.
Однако с наступлением зимы Украина резко сократила импорт газа. В целом же – с начала 2018 года – закупки топлива за рубежом уменьшились на 23%. Напрямую газ из России Украина не закупает уже три года.
Ранее сообщалось, что объем газа в ПХГ уже сократился к прошлогоднему уровню. Учитывая текущие погодные условия, это стало возможным благодаря большим запасам на начало отопительного сезона и более теплому октябрю.
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