Стало известно сколько пассажиров продолжают пользоваться жетонами в киевском метро

На протяжении 11 месяцев 2018 года жетонами воспользовались всего 25 процентов пассажиров в 2017 году – 38 процентов.

Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.

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“На протяжении 11 месяцев 2018 жетоном воспользовались всего 25 процентов пассажиров в 2017 году – 38 процентов. Пассажиры все чаще отказываются от жетонов, это позволяет экономить время и деньги”, – сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве напомнили, что сегодня альтернативой жетонам в Киевском метрополитене является оплата проезда с помощью: бесконтактной карточки метро (при пополнении на 50 поездок стоимость одной составляет 6,50 грн), проездными в месяц, банковской картой, а также рассчитаться ею в кассе для приобретения проездных или при пополнении поездки на бесконтактную карту метро, ​​смартфона или смарт-часов, карточки киевлянина.

Также в пресс-службе уточнили, что предприятие планирует отказаться от жетона после введения в эксплуатацию единого электронного билета.