В ПриватБанке рассказали, как госбанкам избавиться от непрофильных активов

Председатель Наблюдательного совета Приватбанка Энгин Акчакоча заявил, что передача непрофильных активов государственных банков должна происходить по рыночной цене.

Об этом он сказал в интервью “Зеркалу Недели”.

Акчакоча предложил Министерству финансов создать специализированную компанию для таких целей.

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“Государство пытается найти решение для непрофильных активов госбанков. Передача таких активов должна происходить по рыночной цене, а руководство отдельной компанией по управлению и распоряжению непрофильными активами и NPL должно осуществляться с использованием лучших международных практик корпоративного управления”, – сказал он.

“Главная трудность заключается в том, что государственные банки боятся продавать активы по любой цене, которая ниже балансовой стоимости. Такой подход не должен быть проблемой для банков. Вопрос продажи активов надо решать смелее, банки должны иметь возможность работать без страха за “достижение результатов”, — отметил собеседник.

Однако, на его взгляд, финансирование такой компании будет проблемой.

“Я думаю, что в долгосрочной перспективе, до 15 лет, государственные облигации или облигации этой компании могут быть использованы для финансирования ее активов, как в Испании”, – сказал он.

“Компания обменивает эти облигации на рыночных условиях на небалансовые и “токсичные” активы государственных банков, а потом решает, что с этими активами можно сделать. Замечу, что в любом случае эту модель следует применять только в государственных банках”, — подчеркнул глава Набсовета.