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В 11 областях за содержание дорог отвечают частные подрядчики - Укравтодор

В 11 областях за содержание дорог отвечают частные подрядчики - Укравтодор

Эксплуатационное содержание части дорог государственного значения, расположенных в 11 областях Украины, осуществляют частные автодорожные компании.

Об этом сообщил глава “Укравтодора” Славомир Новак.

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“Еще два года назад я говорил, что через 7 лет на дорогах государственного значения будут работать частные подрядчики. Уже сегодня имеем положительные результаты: в 11 областях по всей стране за содержание дорог соответствуют частные подрядчики. Для Украины это качественно новая модель эксплуатационного содержания автомобильных дорог, которая достаточно успешно действует в странах Европы”, – цитирует Новака Служба автомобильных дорог в Киевской области.

В 2018 году первый такой проект запущен в Киевской области: за эксплуатационное содержание участка трассы 11+660-143+280 км отвечает ООО “Автомагистраль-Юг”.

“Также к содержанию автомобильных дорог государственного значения в Киевской области в этом году впервые привлекаются иностранные компании, которые, в частности, будут работать на автомобильной дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский и М-06 Киев-Чоп”, – говорится в сообщении.

По материалам Центр транспортных стратегий
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