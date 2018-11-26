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Рост реальной зарплаты в этом году превысил уровень инфляции - Розенко

Рост реальной зарплаты в этом году превысил уровень инфляции - Розенко

Рост реальной зарплаты в 2018 году превысил уровень инфляции. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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«Обратите внимание, по данным Госкомстата, реальная заработная плата выросла на 15%. Термин «реальная заработная плата» означает заработную плату уже без учета инфляции. То есть зарплата в Украине растет значительно более высокими темпами, чем инфляционные процессы», – сказал Розенко.

По его словам, вместе с другими экономическими параметрами это означает, что украинская экономика работает. Розенко отметил, что к концу года средний размер заработной платы может достичь 10 тысяч гривен.

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По материалам УКРИНФОРМ
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