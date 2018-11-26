В Госстате сообщили, где больше всего долгов по зарплате

Задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 0,2% по сравнению с данными на 1 октября 2018 года до 2 883,639 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По состоянию на 1 октября 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,5% по сравнению с 1 сентябрем 2018 года.
В данных не учитывались аннексированный Крым и Севастополь, часть зоны проведения ООС.
Наибольшая задолженность по регионам Украины:
Мои fiнансы:
- Луганская область – 541,472 млн гривен,
- Донецкая – 516,509 млн гривен.
- Харьковская – 278,405 млн гривен.
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