В Госстате сообщили, где больше всего долгов по зарплате

Задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 0,2% по сравнению с данными на 1 октября 2018 года до 2 883,639 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По состоянию на 1 октября 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,5% по сравнению с 1 сентябрем 2018 года.

В данных не учитывались аннексированный Крым и Севастополь, часть зоны проведения ООС.

Наибольшая задолженность по регионам Украины:

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Луганская область – 541,472 млн гривен,

Донецкая – 516,509 млн гривен.

Харьковская – 278,405 млн гривен.

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