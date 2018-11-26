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«Газпром» отчитался о ходе строительства «Северного потока-2»

«Газпром» отчитался о ходе строительства «Северного потока-2»

Газопровод Северный поток-2 построен уже суммарно на 300 километров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение газового холдинга.

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«Отмечено, что строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 километров труб», – говорится в сообщении.

В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии.

Отдельное внимание на заседании было уделено ходу подготовительных процедур для укладки трубопровода на российском участке.

По материалам Слово и Дело
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