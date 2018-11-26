«Газпром» отчитался о ходе строительства «Северного потока-2»

Газопровод Северный поток-2 построен уже суммарно на 300 километров.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение газового холдинга.
Читайте также: Коболев назвал главный риск Северного потока-2
«Отмечено, что строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 километров труб», – говорится в сообщении.
В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии.
Отдельное внимание на заседании было уделено ходу подготовительных процедур для укладки трубопровода на российском участке.