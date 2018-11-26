В НБУ объяснили, когда можно окончательно перейти к свободному движению капитала в Украине

Реализация Плана действий BEPS повысит прозрачность операций через низконалоговые юрисдикции, обеспечит стабильность налоговых поступлений в бюджет и создаст условия для валютной либерализации.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

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«Окончательный переход к режиму свободного движения капитала в Украине, как в Европе, возможен только при условии качественного налогового контроля, залогом которого является имплементация Плана действий BEPS. Реализация Плана повысит прозрачность операций через низконалоговые юрисдикции, обеспечит стабильность налоговых поступлений в бюджет и создаст условия для валютной либерализации», – отметил директор департамента финансового контроллинга Национального банка Олег Стринжа.

Он также сообщил о шагах Нацбанка по постепенной либерализации валютного регулирования, которые уже получили одобрение бизнеса и граждан. Это, в частности, либерализация уплаты дивидендов за границу и упрощение инвестирования за границу физическими лицами.

Директор департамента также напомнил, что с февраля 2019 года состоится очередной этап валютных смягчений вместе с введением в действие закона о валюте и валютные операции.

«Все эти шаги дают «зеленый свет» для оттока капитала за границу. Поэтому для перехода в режим полной свободы валютных операций нам необходимо иметь компенсатор в виде эффективного налогового контроля, который закроет возможности выводить прибыли, сформированные в Украине, в низконалоговые юрисдикции», – сказал Стринжа.

По его словам, более 100 стран присоединились уже к Плану действий BEPS и автоматическому обмену налоговой информацией, поэтому промедление с реализацией этого плана в Украине вредит только нашей стране.