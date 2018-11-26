ГФС отчиталась о легализации нанятых сотрудников с начала года

Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась о легализации в январе-октябре 2018 года 7,3 тыс. нанятых сотрудников, которые работали без оформления трудовых отношений, нарушившим законодательство работодателям доначислили 1,39 млрд грн налоговых платежей.

Как отмечается в сообщении на сайте ГФС, доначисления по уплате налога на доходы физических лиц составили 753 млн грн, единого взноса – 601,5 млн грн, военного сбора – 37,5 млн грн.

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“В целом в ходе проверок нарушения законодательства установлено у 46% проверенных субъектов хозяйствования”, – указывает ГФС.

Помимо этого, ГФС за указанный период выявила 23,1 тыс. граждан, которые совершали предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.