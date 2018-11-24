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В Украине создадут электронный реестр "листков нетрудоспособности"

В Украине создадут электронный реестр "листков нетрудоспособности"

В Украине создается Электронный реестр листков нетрудоспособности, что будет действовать на базе Реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров на заседании 28 ноября, сообщает Правительственный портал.

“28 ноября правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины „О создании Электронного реестра листков нетрудоспособности”, которым предусмотрено создание Электронного реестра листков нетрудоспособности как системы накопления, хранения и использования информации о выданных, продолженных и учтенных листках нетрудоспособности с использованием информационной инфраструктуры Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно этому нормативному акту центральные органы исполнительной власти совместно с Фондом социального страхования Украины должны разработать и подать до 1 февраля 2019 года на рассмотрение Кабинета Министров проект положения об Электронном реестре листков нетрудоспособности и технических возможностях, необходимых для его функционирования.

По материалам УКРИНФОРМ
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