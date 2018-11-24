"Укрзализныця" официально стала частным АО

27 ноября государственным регистратором внесены изменения в устав “Укрзализныци” согласно постановлению Кабинета Министров Украины 31 октября.

Об этом говорится в сообщении “Укрзализныци”.

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Отныне на украинском языке название общества будет выглядеть так: полное – акционерное общество “Українська залізниця”, сокращенное – АО “Укрзалізниця”; на английском языке: полное – joint stock company “Ukrainian railways”, сокращенное – JSC “Ukrainian railways”

Отмечается, что решение Кабинета Министров Украины 31 октября 2018 г. было вызвано необходимостью привести устав “Укрзализныци” в соответствие с изменениями в законодательстве, регулирующем деятельность акционерных обществ. Также поменялся тип общества на частное акционерное общество.

По словам руководителя “Укрзализныци” Евгения Кравцова, это никоим образом не меняет форму государственной собственности “Укрзализныци”.

“Несмотря на смену типа с публичного на частное акционерное, общество, как и раньше, полностью остается в собственности государства. Единственным акционером общества является государство в лице Кабинета Министров Украины. 100% акций “Укрзализныци” принадлежат государству и не могут быть отчуждены”, – подчеркнул Кравцов.

В 2018 году начали действовать новые подходы к разграничению публичных и частных акционерных обществ и регулирования их правового статуса, появился четкий критерий отнесения акционерного общества к категории публичного, который приблизил понятие публичного АО к стандартам развитых рынков.