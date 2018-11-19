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Укрзализныця вводит новый сервис и дополнительные направления

Укрзализныця вводит новый сервис и дополнительные направления

С 10 декабря по 20 января “Укрзалізниця” назначит дополнительные поезда в 30 направлениях.

Более половины – на запад: во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Чернигов, Луцк.

В первый день продажи билеты появляются в восемь утра. За сутки, за 12, 6 и 2 часа перед отправлением поезда снимают бронь.

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До конца 2018-го появится новый сервис – лист ожидания. Система отправляет клиенту сообщение, где указано, когда новый билет появится в продаже. Далее у пассажира будет 30 мин. на покупку билета.

Кстати во время путешествий удобно рассчитываться кредитной картой. На портале finance.ua как раз можно выбрать для себя самый выгодный вариант.

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По материалам Газета по-Украински
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