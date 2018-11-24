Львовская таможня оценила потери от блокирования пунктов пропуска

Львовская таможня оценивает убытки от блокирования пунктов пропуска на украинско-польской границе во Львовской области в среднем в 30 млн гривен в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что 26 ноября Львовская таможня перечислила в госбюджет 85 млн гривен, тогда как до акций протеста платежи по понедельникам составляли более 120 млн гривен.

На 27 ноября прогнозируют поступления в бюджет 35 млн гривен, хотя обычно по вторникам в среднем перечисляли 65 млн гривен.

Таможня призывает протестующих разблокировать пункты пропуска на границе.

Напомним, с 25 ноября ограничен въезд для автомобилей с иностранной регистрацией, если их владельцы являются резидентами Украины. Владельцы таких автомобилей должны уплатить таможенный сбор или внести залог, если автомобиль находится в Украине транзитом. Автовладельцы, выступающие против нововведения, частично блокируют пункты пропуска на польско-украинской границе. По состоянию на утро вторника, полностью или частично были заблокированы 4 пункта пропуска во Львовской области.