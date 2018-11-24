Из-за нового закона в Украину не пустили более 200 "еврономеров"

С 25 ноября в Украину не пустили более 200 автомобилей в еврономерах.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина.

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“Вступил в силу закон, который меняет процедуру оформления и ввоза (автомобилей) на таможенную территорию. И проблема возникла именно из-за транзита, именно из-за требования оплатить финансовый залог при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией… Норма прописана таким образом, что когда въезжаешь в режиме транзита, необходимо внести залог. Люди отказываются (платить залог), мы просто не пропускаем эти транспортные средства. На Львовской таможне 138 автомобилей попали под отказ (на въезд в Украину), по Волыни – 104 таких отказа”, – отметила Непряхина.