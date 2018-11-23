В МВД пытаются решить проблему с еврономерами на границах

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, для того чтобы урегулировать ситуацию с усложнением и блокированием автомобильного движения в пунктах пропуска на государственной границе Украины, в МВД готовы круглосуточно регистрировать растаможенные еврономера с европейской регистрацией.

Читайте также: Движение через границу до сих пор осложнено из-за еврономеров

Так, сервисные центры Министерства должны обеспечить бесперебойную работу по государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме.

Подразделения Национальной полиции и Госпогранслужбы работают в приграничных районах в усиленном режиме из-за ситуации на пунктах пропуска “Устилуг”, “Рава-Русская”, “Ягодин”, “Малый Березный”, “Шегини”, “Краковец”, “Солотвино”, “Угринов”, “Грушев”, “Смильница”, “Доманово”.

Мои fiнансы:

Закон №8487 и №8488 предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Для бензиновых двигателей (объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см) – базовые ставки соответственно 50 и 100 евро.