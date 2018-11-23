Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 378 0

В МВД пытаются решить проблему с еврономерами на границах

В МВД пытаются решить проблему с еврономерами на границах

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, для того чтобы урегулировать ситуацию с усложнением и блокированием автомобильного движения в пунктах пропуска на государственной границе Украины, в МВД готовы круглосуточно регистрировать растаможенные еврономера с европейской регистрацией.

Читайте также: Движение через границу до сих пор осложнено из-за еврономеров

Так, сервисные центры Министерства должны обеспечить бесперебойную работу по государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме.

Подразделения Национальной полиции и Госпогранслужбы работают в приграничных районах в усиленном режиме из-за ситуации на пунктах пропуска “Устилуг”, “Рава-Русская”, “Ягодин”, “Малый Березный”, “Шегини”, “Краковец”, “Солотвино”, “Угринов”, “Грушев”, “Смильница”, “Доманово”.

Мои fiнансы:

  • Закон №8487 и №8488 предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.
  • Для бензиновых двигателей (объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см) – базовые ставки соответственно 50 и 100 евро.
  • Для дизельных двигателей (объем до 3500 и свыше 3500 куб.см) – базовые ставки 75 и 150 евро.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина