Швейцарская Logitech планирует купить за $2,2 млрд компанию - производителя гарнитур

Компания Logitech, производитель, наиболее известный своими компьютерными периферийными устройствами, ведет переговоры о покупке Plantronics, производителя гарнитур с поддержкой Bluetooth.

Ожидается, что сделка станет самым крупным приобретением в истории Logitech.

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Logitech готова заплатить за Plantronics более $2,2 млрд. При этом сейчас рыночная капитализация Plantronics составляет около $2 млрд. Покупка позволит Logitech получить доступ к партнерской базе Plantronics, которая включает, к примеру, Microsoft и Cisco.

Сделка между двумя компаниями может быть завершена уже на следующей неделе.

Компании Logitech и Plantronics пока отказались от комментариев. Тем не менее, после появления новостей о сделке, акции Plantronics выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Обе компании, и Logitech, и Plantronics были активными покупателями активов в прошлом году. Совсем недавно Logitech приобрела бизнес Blue Microphone, производителя микрофонов для подкастов Yeti и Snowball. “Приобретение Blue Micphones компанией Logitech ускорит наш выход на растущий рынок и предоставит нам еще один способ помочь людям претворить в жизнь свои увлечения”, — заявил Брэкен Даррел, президент и генеральный директор Logitech.

В то же время, компания Plantronics из Санта-Крус, штат Калифорния, купила Polycom за $2 млрд в начале этого года. Компания Polycom производила гарнитуры для пилотов авиакомпаний.