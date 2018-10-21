Logitech зафиксировала рекордные продажи

Швейцарский производитель компьютерной периферии Logitech International обнародовал отчет о работе во втором квартале 2019 финансового года. Выручка оказалась рекордной, что позволило компании и дальше прогнозировать уверенный подъем годовых продаж.

За отчетный трехмесячный период, конец которого пришелся на 30 сентября 2018 года, продажи Logitech достигли самого высокого значения для вторых кварталов – 691 млн долларов, что на 9% больше, чем годом ранее. Без учета колебаний курсов валют оборот поднялся на 10%.

Чистая прибыль компании возросла в годовом исчислении с 56,4 до 64,2 млн долларов. Операционная прибыль также увеличилась – с 58,9 до 65,1 млн долларов.

“Мы зарегистрировали самые высокие продажи во втором квартале благодаря двузначному росту выручки в сегментах игровых продуктов и видеорешений для совместной работы, а также благодаря уверенному росту в наших ПК-периферийных категориях, – говорит президент и генеральный директор Logitech Брекен Даррелл (Bracken Darrell). – Новые продукты компании, выпущенные в преддверии праздничного сезона, уже хорошо покупаются потребителями”.

Ранее Logitech провела ребрендинг. Компания представила новый логотип и торговую марку Logi, которые отражают обновление бизнеса Logitech. Европейский вендор постепенно дистанцируется от компьютерной периферии в сторону аксессуаров для мобильных устройств, хотя мыши и клавиатуры для ПК по-прежнему приносят Logitech большую часть выручки.

Продажи портативных акустических систем уменьшились на 15%, до 77,1 млн долларов. На рынке видеорешений для совместной работы доходы компании повысились на 24%, до 57,2 млн долларов. Продажи изделий для “умного дома” составили 9,2 млн долларов, что на 50% меньше, чем годом ранее.

Реализация веб-камер для компьютеров увеличилась на 3% в июле-сентябре 2018 года относительно аналогичного периода 2017-го, достигнув 28,2 млн долларов.

Logitech подтвердила свой прогноз по росту выручки на 9-11% по итогам в 2019 финансового года, а также достижению операционной прибыли в 325-335 млн долларов.