"Нафтогаз" засчитал переплату за транзит в октябре в погашение долгов "Газпрома"

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” засчитала 3,8 млн долларов переплаты за транзит в октябре в погашение пени “Газпрома” по задолженности, определенной Стокгольмским арбитражем.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

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Сообщается, что “Нафтогаз” направил “Газпрому” заявление о зачете переплаты за транзит газа в октябре в сумме 3,8 млн долларов в счет погашения пени на задолженность согласно арбитражному решению. До этого НАК уже зачислил в счет погашение пени 18,3 млн долларов переплаты за услуги транзита. Таким образом, общая сумма зачислений превысила 22 млн долларов.

Также сообщается, что из-за отказа выполнять решение Стокгольмского арбитража “Нафтогаз” и в дальнейшем будет зачислять переплаты за транзит на погашение пени.