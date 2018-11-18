Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 86 0

Нафтогаз заявил о решении проблем с газоснабжением

Нафтогаз заявил о решении проблем с газоснабжением

Нафтогаз заявил, что не будет оставлять тепловиков без газа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook.

Читайте также: Коболев озвучил стоимость украинской ГТС

“Нафтогаз никого не оставил без газа. Наши клиенты будут получать газ в нормальном режиме. Мы предоставили номинации производителям тепла, Укртрансгаз их подтвердил. Проверяем с УТГ, почему их еще не увидели облгазы. Никого, кто имеет подтвержденную номинацию, отключать не будут”, – говорится в заявлении.

Со своей стороны Укртрансгаз в Facebook подтвердили информацию о получении подтверждения номинаций от Нафтогаза.

“До конца месяца клиенты теплокоммунэнерго будут с теплом, а тепловики – с газом для его производства! Укртрансгаз получил от Нафтогаза Украины подтверждение номинаций на поставку газа предприятиям ТКЭ и, в свою очередь, отправил операторам ГРМ подтвержденные заявки”, – подчеркнули в компании.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина