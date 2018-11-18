Нафтогаз заявил о решении проблем с газоснабжением

Нафтогаз заявил, что не будет оставлять тепловиков без газа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook.

Читайте также: Коболев озвучил стоимость украинской ГТС

“Нафтогаз никого не оставил без газа. Наши клиенты будут получать газ в нормальном режиме. Мы предоставили номинации производителям тепла, Укртрансгаз их подтвердил. Проверяем с УТГ, почему их еще не увидели облгазы. Никого, кто имеет подтвержденную номинацию, отключать не будут”, – говорится в заявлении.

Со своей стороны Укртрансгаз в Facebook подтвердили информацию о получении подтверждения номинаций от Нафтогаза.

“До конца месяца клиенты теплокоммунэнерго будут с теплом, а тепловики – с газом для его производства! Укртрансгаз получил от Нафтогаза Украины подтверждение номинаций на поставку газа предприятиям ТКЭ и, в свою очередь, отправил операторам ГРМ подтвержденные заявки”, – подчеркнули в компании.