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Коболев озвучил стоимость украинской ГТС

Коболев озвучил стоимость украинской ГТС

Стоимость украинской газотранспортной системы оценивается примерно в 14 млрд долларов.

Об этом заявил глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев во время III Украинского нефтегазового инвестиционного форума-2018.

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“Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долларов. Любой управляющий компании, в каком бы формате она ни была учреждена, должен обеспечить государству доходность на этот капитал в соответствии с той стоимостью, которую устанавливает регулятор. Независимо от формата, надо найти такой механизм, который этот доход государству обеспечит”, – сказал Коболев.

Он отметил, что сейчас у европейских партнеров нет желания покупать украинскую ГТС при такой оценке.

По материалам УКРИНФОРМ
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