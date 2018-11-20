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Порошенко рассказал, за счет каких средств возрастут расходы бюджета

Порошенко рассказал, за счет каких средств возрастут расходы бюджета

Расходная часть госбюджета 2019 года, которая составляет более 1 трлн 100 млрд гривен, почти в три раза превышает бюджет 2013 года.

Об этом заявил президент Петр Порошенко.

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“Расходная часть бюджета превышает 1 трлн 100 млрд гривен. Хочу подчеркнуть, что это почти втрое больше, чем бюджет 2013 года”, – сказал Порошенко.

Он отметил, что появление этих средств является результатом в том числе и процесса детенизации украинской экономики.

“Они были забраны из коррумпированных теневых потоков, которыми питалась бывшая коррумпированная и нечестная украинская власть, и направлены в государственную казну. Именно за счет этих средств мы финансируем армию, громады в рамках программы децентрализации, мы начали реформировать судебную систему, и сейчас продолжаем реформы, чтобы украинцы имели возможность найти правду, справедливость и защиту”, – подчеркнул Порошенко.

Он также акцентировал, что впервые госбюджет был принят так рано – еще в ноябре.

По материалам УКРИНФОРМ
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