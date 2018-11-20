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Президент подписал законы о растаможке авто на еврономерах

Президент подписал законы о растаможке авто на еврономерах

Президент Петр Порошенко подписал два принятых Верховной Радой закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Об этом он написал в соцсети Тwitter.

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“Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд”, – подчеркнул глава государства.

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По материалам УКРИНФОРМ
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