Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года

На четыре будет продлен льготный режим ввоза электрокаров — без уплаты НДС и акциза.

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте “бюджетного пакета” с налоговыми изменениями (№9260), который накануне поддержала Верховная Рада.

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Документ предусматривает, что к концу 2022 года будет продлена норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.

Как известно, действие соответствующей нормы должна была закончиться 31 декабря 2018 г.