Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 240 0

Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года

Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года

На четыре будет продлен льготный режим ввоза электрокаров — без уплаты НДС и акциза.

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте “бюджетного пакета” с налоговыми изменениями (№9260), который накануне поддержала Верховная Рада.

Читайте также: Парубий подписал законы относительно авто с европейской регистрацией

Документ предусматривает, что к концу 2022 года будет продлена норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.

Как известно, действие соответствующей нормы должна была закончиться 31 декабря 2018 г.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина