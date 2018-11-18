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Honda отзывает более 100 тысяч минивэнов из-за открывающейся во время движения двери

Honda отзывает более 100 тысяч минивэнов из-за открывающейся во время движения двери

Автопроизводитель Honda отзывает в мире 122 тысячи минивэнов Odyssey из-за раздвижных дверей, которые открываются во время движения транспортного средства.

Об этом сообщает AP.

“Honda отзывает в мире 122 тысячи минивэнов из-за раздвижных дверей, которые открываются во время движения транспортного средства”, – говорится в сообщении.

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Отзыв касается автомобилей Odyssey 2018 и 2019 годов выпуска.

В компании сообщили, что некоторые двери не могут полностью смыкаться, и потому подлежат ремонту.

Сейчас владельцы машин могут через сайт или по телефону выяснить, их машина включена в список авто, подлежащих отзыву.

Отмечается, что большинство автомобилей, которые будут отозваны, находятся в США и Канаде.

По материалам УКРИНФОРМ
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