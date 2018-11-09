Из-за халатности рабочих Subaru отзывает 100 тыс. авто

Subaru отзывает в Японии около 100 000 автомобилей из-за возможной проблемы с тормозной системой. Такие новости обрушили стоимость акций автопроизводителя до четырехлетнего минимума.

Всего под сервисную кампанию попало девять моделей Subaru, в том числе и популярная Impreza. Все они были выпущены в Стране Восходящего Солнца совсем недавно – с января по октябрь 2018 года. Оказывается, отзываемые автомобили не прошли должным образом стандартную заключительную проверку некоторых компонентов, в том числе и тормозов. Почему? Subaru говорит, что все дело в халатности рабочих. А ведь японские рабочие имеют репутацию чуть ли не самых лучших в мире.

Расходы на эту сервисную кампанию достигнут 57 млн. долларов. Компания Subaru прогнозирует, что ее операционная прибыль в текущем финансовом году, который закончится в марте 2019 года, составит не 300 млрд. иен, как ожидалось ранее, а только 220 млрд. иен. Главная причина заключается в массовом отзыве автомобилей и в снижении продаж в третьем квартале на 6% (из-за плохого спроса в США).