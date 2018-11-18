Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 31 0

Кабмин одобрил проект соглашения о Зоне свободной торговли с Израилем

Кабмин одобрил проект соглашения о Зоне свободной торговли с Израилем

Кабинет министр Украины одобрил проект соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем.

Предполагается, что соглашение о ЗСТ будет способствовать активизации торговли между Украиной и Израилем, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения доступа товаров на рынки Украины и Израиля.

Читайте также: В ЕС назвали сферы, в которых Украина демонстрирует слабый прогресс

С момента вступления соглашения в силу Израиль отменит ввозные пошлины для 9,2% сельскохозяйственных товаров (рыба, масла растительные, овощи консервированные) и около 80% промышленных товаров (лекарства, удобрения, стройматериалы и т.д.). Кроме того, предусмотрены переходные периоды до полной отмены пошлин, частичная либерализация пошлин и определены исключения из этого режима торговли.

Соглашение предусматривает либерализацию доступа на рынок Украины тех товаров, в которых была заинтересованность израильской стороны. В связи с этим Украина сохранит пошлины на мясо и субпродукты птицы, мороженую свинину, отдельные виды рыбы, молочные продукты, зерновые и т. д.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина