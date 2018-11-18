Кабмин одобрил проект соглашения о Зоне свободной торговли с Израилем

Кабинет министр Украины одобрил проект соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем.

Предполагается, что соглашение о ЗСТ будет способствовать активизации торговли между Украиной и Израилем, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения доступа товаров на рынки Украины и Израиля.

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С момента вступления соглашения в силу Израиль отменит ввозные пошлины для 9,2% сельскохозяйственных товаров (рыба, масла растительные, овощи консервированные) и около 80% промышленных товаров (лекарства, удобрения, стройматериалы и т.д.). Кроме того, предусмотрены переходные периоды до полной отмены пошлин, частичная либерализация пошлин и определены исключения из этого режима торговли.

Соглашение предусматривает либерализацию доступа на рынок Украины тех товаров, в которых была заинтересованность израильской стороны. В связи с этим Украина сохранит пошлины на мясо и субпродукты птицы, мороженую свинину, отдельные виды рыбы, молочные продукты, зерновые и т. д.