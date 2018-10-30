В ЕС назвали сферы, в которых Украина демонстрирует слабый прогресс

Украина продвигается в направлении достижения 17 целей, которые Европейский союз предложил для стран Восточного партнерства.

Об этом говорится в исследовании “Продвижение Украины в выполнении двадцати достижений Восточного партнерства до 2020 года”.

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Как отмечается в документе, Украина активно продвигается в сферах борьбы с коррупцией, реформ государственного управления, безопасности, развития малого и среднего бизнеса, внедрение зоны свободной торговли с Евросоюзом, защиты доверия, визовой либерализации.

Вместе с тем, Украина демонстрирует слабый прогресс в трех сферах – реформе судопроизводства, энергоснабжения и гармонизации цифровых рынков. По состоянию на 1 сентября 2018 года в сфере судопроизводства Украина достигла значительного прогресса в принятии необходимого законодательства.

“Использование ресурсов Восточного партнерства сможет стать дополнительным фактором эффективного выполнения двустороннего измерения взаимодействия Украина-ЕС как страны, которая уже имплементирует Соглашение об ассоциации”, – отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, безопасность является важным приоритетом для Украины.