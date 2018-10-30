Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 371 0

В ЕС назвали сферы, в которых Украина демонстрирует слабый прогресс

В ЕС назвали сферы, в которых Украина демонстрирует слабый прогресс

Украина продвигается в направлении достижения 17 целей, которые Европейский союз предложил для стран Восточного партнерства.

Об этом говорится в исследовании “Продвижение Украины в выполнении двадцати достижений Восточного партнерства до 2020 года”.

Читайте также: Украина с 2009 года вторая в мире по темпам улучшения бизнес-климата – Кубив

Как отмечается в документе, Украина активно продвигается в сферах борьбы с коррупцией, реформ государственного управления, безопасности, развития малого и среднего бизнеса, внедрение зоны свободной торговли с Евросоюзом, защиты доверия, визовой либерализации.

Вместе с тем, Украина демонстрирует слабый прогресс в трех сферах – реформе судопроизводства, энергоснабжения и гармонизации цифровых рынков. По состоянию на 1 сентября 2018 года в сфере судопроизводства Украина достигла значительного прогресса в принятии необходимого законодательства.

“Использование ресурсов Восточного партнерства сможет стать дополнительным фактором эффективного выполнения двустороннего измерения взаимодействия Украина-ЕС как страны, которая уже имплементирует Соглашение об ассоциации”, – отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, безопасность является важным приоритетом для Украины.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина