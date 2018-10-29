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Украина с 2009 года вторая в мире по темпам улучшения бизнес-климата - Кубив

Украина с 2009 года вторая в мире по темпам улучшения бизнес-климата - Кубив

Украина с 2009 года остается второй страной в мире по темпам улучшения бизнес-климата. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в своем блоге.

“Благодаря эффективному сотрудничеству Президента, правительства и парламента мы поднялись на 5 позиций в рейтинге и остаемся второй страной в мире по темпам улучшения бизнес-климата с 2009 года”, – констатировал чиновник.

По словам Кубива, сейчас идет новый цикл сравнения стран по легкости ведения бизнеса.

“Сейчас уже идет новый цикл сравнения стран по легкости ведения бизнеса и к 30 апреля нам нужно многое успеть. В частности, решить проблему с подключением к электросетям: упростить процедуру отвода земельных участков под линии электропередачи и снизить стоимость подключения к электросетям. В этом году по этому компоненту Украина, увы, даже ухудшила свою позицию в рейтинге. Конечно, нужно продолжать работать над принятием законопроекта по стимулированию инвестиционной деятельности в Украине (№8124), который предусматривает и отмену долевого участия (в этом году увеличение долевого участия в инфраструктуре Киева с 2% до 4% потянуло нас вниз)”, – отметил чиновник.

По материалам УКРИНФОРМ
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