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Эксперт объяснил причину массовой трудовой миграции из Украины

Эксперт объяснил причину массовой трудовой миграции из Украины

К массовой трудовой миграции из Украины привела непродуманная политика, которую власти реализовывали на протяжении многих лет, — построение сырьевого государства.

Следовательно, люди попросту потеряли шанс получать достойную зарплату. Ведь в странах, где развиваются отрасли с низкой добавленной стоимостью, это просто невозможно, объяснил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

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Еще одна причина низких зарплат в Украине, по его мнению, и как, следствие, оттока трудовых ресурсов из страны — это отсутствие у отечественных работодателей необходимых финансовых резервов. Ильичев подчеркнул, что виной этому — увеличение нагрузки на бизнес, в частности, рост на 30% тарифов на газ в сентябре-октябре.

“Мы же просчитываем годовой план производства, себестоимость продукции. И в той себестоимости — доля заработной платы, энергоносителей, другие расходы. И здесь государство без предупреждения поднимает тариф на 30%. Что мне, как предпринимателю, делать? Как в таких условиях я могу планировать повышение заработной платы?” — объяснил он всю цепочку усугубляющегося кризиса.

По материалам lb.ua
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