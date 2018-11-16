Эксперт назвал наиболее перспективные проекты по сотрудничеству Украины и Польши (видео)

Украина и Польша увеличивают товарооборот после кризиса в 2015 году. Сегодня среди 200 партнеров Киева Варшава занимает 4 место по объему торговых операций.

В эфире программы “Фінансовий тиждень” эксперт назвал наиболее перспективные проекты, которые помогут объединить сильные стороны двух стран для совместного выхода на мировые рынки.

По словам президента ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослава Романчука, наиболее перспективными в работе Украины и Польши являются такие сферы как: транспорт, инфраструктура, логистика; строительство и строительные материалы; it-услуги; мебельная отрасль.

“Однако мы имеем стагнацию инвестиционной деятельности. Около 850 миллионов польских инвестиций остаются, а за последние 4 года у нас не было существенного роста инвестиций. Украинских инвестиций в Польшу, по официальной статистике, есть около 60 миллионов. Однако, по нашей статистике, украинских инвестиций есть где-то около миллиарда”, – добавляет эксперт.

Он считает, что инвестиционного бума нет, потому что есть проблема нестабильности в стране, коррупция, невозможность защитить свою собственность на территории Украины. А также, это боязнь иностранных инвесторов в этот период времени инвестировать в Украину.

Романчук отмечает, что за 2017 год украинцы вышли на первое место по приобретению недвижимости в Польше.

Также он назвал шаги, которые сделали польские власти и которые следует принять во внимание украинским руководителям.

“Во-первых, все органы власти должны понимать, что бизнес находится в основе и он создает рабочие места и платит налоги, поэтому кардинально должно быть изменено отношение к бизнесу. Во-вторых, без ликвидации коррупционной составляющей будет чрезвычайно трудно. В-третьих, мы должны сделать доступными финансовые ресурсы, Польша готова в этом помогать”, – объясняет эксперт.