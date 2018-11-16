Стало известно, сколько в Украине электромобилей и гибридов (инфографика)

Маркетинговое агентство IRS Group опубликовало статистику по украинскому рынку электромобилей и гибридов по состоянию на 1 ноября 2018 года и оформило ее в виде инфографики.

В частности, только за октябрь текущего года было зарегистрировано 1153 автомобиля с электродвигателем (691 электромобиль и 462 гибрида), что вдвое больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Общее количество зарегистрированных в Украине автомобилей с электрическим двигателем составило 17 810 штук. Две трети из них (11 618 шт. или 66%) составили полноценные электромобили (9525 шт.) и подключаемые гибриды (2093 шт.). Оставшиеся 34% занимают гибридные модели без возможности внешней подзарядки батарей (6192 шт.).

В сегменте электромобилей неоспоримым лидером выступает Nissan (72%), за ним следуют модели Tesla (5%), BMW (5%), Renault (4%), Mercedes-Benz (2%) и другие (12%). Только за октябрь в Украине зарегистрировали 357 экземпляров Nissan Leaf, а также по 26 штук BMW i3, Renault Kangoo и Tesla Model S.

В случае с гибридными моделями на первом месте оказалась Toyota (51%), далее следует родственный Lexus (14%), Chevrolet (10%), Mitsubishi (7%), KIA (4%) и другие (14%). Лучшие результаты в октябре показали гибриды Toyota RAV-4 HYBRID (86 шт.), Chevrolet Volt (54 шт.) и Toyota Prius (31 шт.).

Средний возраст электромобиля в Украине составляет 4,1 год, при этом наиболее популярны экземпляры в возрасте 4-5 лет (27% и 29% соответственно), а наименее популярны — совсем свежие автомобили (меньше года — 2%) и самые возрастные (больше 6 лет — 4%).

Средний возраст гибрида в Украине заметно ниже, чем в случае с электромобилями — всего 2,9 года, при этом наиболее популярны годовалые модели с долей 27%, за которыми идут экземпляры в возрасте до одного года и двухгодовалые гибриды (оба — по 12%).

С точки зрения географии наиболее активны жители Киева (5206 электромобилей), а также жители Одесской (2831 шт.), Харьковской (2126 шт.), Киевской, без учета столицы (1067 шт.), Днепропетровской (1049 шт.) и Львовской (1020 шт.) областей.

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