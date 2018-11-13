Составили рейтинг городов, где водители больше всего пользуются ремнями безопасности (инфографика)

В 2018 году в украинских городах ремнем безопасности пользуется всего 23% водителей, что на 8% больше чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют результаты исследования “Уровень пользования ремнями безопасности среди водителей в областных центрах Украины”, пишет руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Читайте также: Новые автомобили могут подешеветь благодаря закону о еврономерах – СМИ

Опрос проводился в 22 областных центрах, а еще в Северодонецке и Мариуполе. Он охватил 35 тысяч респондентов.

Так, оказывается, что в среднем лишь каждый пятый водитель пользуется ремнем безопасности. Ощутимо выше показатель ответственности в Киеве – 53% автомобилистов отдают предпочтение безопасным путешествиям. В столице количество водителей, которые пользуются ремнями безопасности от 2017 года также выросла больше всего – на 15%.

В целом рейтинг городов Украины, где водители больше всего пользуются ремнями безопасности, имеет такой вид:

1. Киев – 53%,

2. Житомир – 39%,

3. Львов – 38%,

4. Черкассы – 34%,

5. Ивано-Франковск – 27%.

Отдельно в статистике отмечаются шесть городов, которые удвоили свои показатели по сравнению с 2017 годом – это Ивано-Франковск, Чернигов, Ровно, Тернополь, Херсон и Черновцы.