В службе занятости рассказали, выпускники каких специальностей чаще всего ищут работу

В Киеве на учет службы занятости в этом году стали почти 14 тысяч выпускников. Из них 11,6 тысячи получали образование в высших учебных заведениях и теперь не могут найти работу.

“В течение января-октября 2018 года количество выпускников, получавших услуги государственной службы занятости, составила 13,9 тысячи человек, в том числе 11,6 тысячи выпускников высших учебных заведений и 2,3 тысячи выпускников профессионально-технических учебных заведений”, – уточнили в столичной службе занятости.

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Среди выпускников вузов треть училась в области социальных наук, бизнеса и права, 13% – имели инженерную специальность, по 12% – обучались в области здравоохранения и гуманитарных наук, искусства.

Среди выпускников профтехучилищ 37% составляют квалифицированные рабочие с инструментом, 32% – работники сферы торговли и услуг.

В течение января-октября 2018 года статус безработного имели 325,9 тысячи молодых людей (36% от общего количества безработных), а пособие по безработице получали 242 тысячи молодых человек.

78% среди безработных в возрасте до 35 лет до регистрации в службе занятости имели профессиональный опыт. Из них 22% раньше работали в торговле и ремонте; 19% – в сфере государственного управления и обязательного социального страхования; 13% – в перерабатывающей промышленности; 10% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Остальные по разным причинам не были заняты больше одного года или же вообще не имеют опыта работы.

В службе занятости уточнили, что за первые десять месяцев 2018-го работу нашли 262,2 тысячи молодых граждан. В частности, 58% из них были трудоустроены оперативно, еще до получения статуса безработного.

По состоянию на 1 ноября 2018-го количество лиц из числа молодежи, которые имели статус безработного, составила 90,8 тыс. человек, что на 10,7 тыс. человек (11%) меньше, чем в этот же период в прошлом году. Помощь по безработице получали 65,8 тыс. человек, что на 7,2 тыс. лиц (10%), меньше чем в прошлом году.