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На сколько вырастут зарплаты в 2019 году - прогноз НБУ

На сколько вырастут зарплаты в 2019 году - прогноз НБУ

Нацбанк прогнозирует, что в следующем году зарплата украинцев вырастет на 16%, а в 2020 году на 10%. Кроме того, поднимутся цены на 5%.

По мнению экспертов, первыми прибавку к зарплате получат работники больших городов. На 12% поднимется заработная плата у тех, кто занят на низкооплачиваемых работах.

По прогнозам МЭРТ, в 2019 году средняя зарплата должна составить 11 500-11 600 гривен. Рост зарплат ожидается для рабочих специальностей.

На данный момент, наиболее высокие зарплаты в сфере авиации, у них более 20 тыс. грн. Финансисты и страховщики имеют от 16 200 грн, IT – от 14 400 грн.

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Повышение зарплат в 2019 году Нацбанк прогнозирует:

  • аграриям;
  • терапевтам, семейным врачам, педиатрам;
  • финансистам; страховщикам.

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По материалам Finance.UA
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