У президента рассказали о необходимых расходах в госбюджете-2019

В проекте государственного бюджета на 2019 год должно быть заложено более 2 миллиардов гривен на образовательное направление, а также добавлен 1 млрд гривен в оборонный бюджет страны.

Об этом сообщила представитель президента Украины в парламенте, народный депутат от фракции “Блок Петра Порошенко” Ирина Луценко.

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В частности, 1,5 млрд гривен глава государства требует предусмотреть на сельскую образовательную программу, переоборудование опорных школ, а также подключение всех сельских школ к интернету.

“Президент настаивает на тех расходах, под которыми он сможет подписать бюджет-2019 года. Это 1,5 миллиарда гривен – сельская образовательная программа, школы, переоборудование опорных школ, а также подключение всех без исключения сельских школ к интернету. Один миллиард – фонд президента на поддержку образовательных программ и молодых ученых. 200 млн гривен – на строительство домов для детей с особыми потребностями и на инклюзивное образование”, – заявила Луценко.

Она также отметила, что 200 млн гривен должны выделить на строительство Днепровского аэропорта.

“Этот аэропорт будет использоваться как Днепропетровской областью, так и Запорожской областью. На этом настаивает президент”, – добавила Луценко.

Нардеп отметила, что один миллиард гривен должен быть дополнительно выделен Министерству обороны Украины.

“Президент настаивает на том, чтобы мы в бюджете 2019 года защитили пенсионеров при полной индексации, защитили почтальонов. Мы должны учесть в бюджете на 2019 год тариф на разнесение почты сельским пенсионерам”, – добавила она.

Луценко подчеркнула, что президент также настаивает на 100% монетизации субсидий.