Евросоюз хочет продлить переходный период Brexit

Главный переговорщик Европейского Союза по вопросам Brexit Мишель Барнье предложил продлить переходный период выхода Британии из ЕС до конца 2022 года.

«Эта идея Барнье позволит дать странам еще два года для переговоров о торговых отношениях», – говорится в сообщении.

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Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй же считает, что для переходного периода потребуется лишь несколько месяцев.

На сегодняшний день, по договоренностям, переходный период продлится 21 месяц, до конца 2020 года, но есть возможность продлить его один раз по обоюдному согласию.