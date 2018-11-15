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После Brexit британцы смогут посещать страны ЕС без виз

После Brexit британцы смогут посещать страны ЕС без виз

Коллегия комиссаров Европейской комиссии решила, что после выхода Британии из состава Европейского союза (Brexit) британцам не нужна будет виза для того, чтобы посещать страны ЕС.

Как отмечается, после Brexit Великобритания войдет в перечень стран, граждане которых могут въезжать в ЕС без виз. В этом списке, в частности, США, Япония, Южная Корея, Австралия.

Ранее в Британии заявили, что после Brexit жители стран ЕС также смогут посещать Соединенное Королевство без виз.

В то же время, в Еврокомиссии ввели некоторые изменения в условия, при которых британцы могут посещать страны ЕС. Так, с 29 марта 2019 года граждане Великобритании могут находиться в странах ЕС не более 90 дней. При этом срок действия паспорта при въезде должен заканчиваться не ранее, чем через три месяца.

Кроме того, у британцев на границе бутут спрашивать, есть ли у них достаточно средств для своей поездки и возвращения домой (например, на билет в обратную сторону). Также безвизовый въезд будет запрещен для британцев, работающих в Европейском союзе.

По материалам РБК-Украина
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