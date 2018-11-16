Чиновников ГФС подозревают в «отмывании» денег с использованием криптовалют

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование злоупотребления служебным положением должностными лицами органов ГФС Украины при легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах с использованием запрещенных в Украине электронных платежных систем.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Во время досудебного расследования, в частности, исследуются обстоятельства противоправной деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах, путем вывода за границу денежных средств с использованием криптовалют и запрещенных в Украине электронных платежных систем (Qiwi, WebMoney, YandexДеньги) и других финансовых механизмов.

При этом для организации таких схем, предоставления им вида бизнес-проектов, применяются методы создания «финансовых пирамид», привлекаются граждане для построения реферальных программ.

Установлено, что к указанным уголовным правонарушениям могут быть причастны должностные лица и владельцы ряда субъектов хозяйственной деятельности, а также связанные с ними физические лица.