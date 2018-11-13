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Нацполиция выявила мошенничество на 17 млн грн при закупках для МВД

Нацполиция выявила мошенничество на 17 млн грн при закупках для МВД

Главное следственное управление Национальной полиции расследует уголовное производство по факту мошенничества при закупке для нужд Министерства внутренних дел пневмокаркасных надувных палаток, а также флисовых и камуфляжных костюмов на общую сумму 16 873 589 гривен.

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2014 по май 2015 года комитет по тендерным торгам МВД провел тендеры и заключил договоры на закупку палаток и костюмов на указанную сумму.

Контрагентами МВД по указанным договорам были победители тендеров ООО “Сильвер Строй”, ООО “Прайм-Торг Компани”, ООО “Астера Групп”, ООО “Оскар-Т”.

Установлено, что предприятия победители “Сильвер Строй”, “Прайм-Торг Компани”, “Астера Групп” – не предоставили в МВД необходимых налоговых документов, подтверждающих факт проведения этими предприятиями хозяйственной деятельности.

Все указанные предприятия зарегистрированы по одному адресу.

Согласно КВЭД, эти предприятия не имеют отношения к пошиву одежды или производству палаток.

Приведенные факты свидетельствуют о возможной фиктивности трех указанных предприятий, а поэтому в действиях заинтересованных лиц усматриваются признаки уголовного преступления.

С целью полного, всестороннего и беспристрастного досудебного расследования, а также установления обстоятельств, имеющих существенное значение при расследовании этого уголовного производства, возникла необходимость в привлечении судебных экспертов, имеющих специальные знания, путем поручения им проведения судебно-почерковедческой экспертизы.

По материалам depo.ua
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