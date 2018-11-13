Первый электропоезд из Киева до Николаева запустят в 2022 году - Кравцов

Первый поезд на электротяге в направлении Николаева из Киева может быть запущен в 2022 году.

Об этом заявил председатель правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Как известно, мы заключили соглашения с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития по электрификации железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка. Это является одним из крупнейших проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры в Украине. Работы по электрификации планируем начать в марте 2019 года. А первый поезд на электротяге до Николаева из Киева может быть запущен ориентировочно в 2022 году. Это очень масштабный проект, но у нас есть возможности это сделать в кратчайшие сроки», – сказал Кравцов.

Читайте также: Укрзализныця запустила поезд Мукачево-Будапешт по евроколее

По его словам, данный проект даст возможность увеличить уровень пропускной способности с 37 до 127 пар поездов, обеспечить энергосбережение при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом и уменьшить эксплуатационные расходы.

Предполагается, что выполнение проекта значительно увеличит эффективность перевозки грузов, в первую очередь экспортных, в николаевские порты, а также повысит качество пассажирских перевозок.

А вот относительно возможности пустить в Николаев скоростной поезд типа «Интерсити», то руководитель Укрзализныци отметил, что сейчас существует дефицит скоростного подвижного состава. Поэтому это вопрос будущего. Если задуманное удастся реализовать, то время проезда поездом до Николаева из Киева продлится 6 часов.

К слову, скоростной ночной поезд пока преодолевает это расстояние более чем за 10 часов.